Вирусолог рассказал, будет ли эпидемия оспы обезьян
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Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия оспы обезьян маловероятна, сообщает Zakon.kz.
Сейчас мы имеем не совсем стандартную ситуацию, когда появилось в разных странах по одному-два случая. Конечно, могут быть еще передачи, число больных может увеличиться, но я думаю, что природа вируса не изменилась. Такие вирусы меняются довольно слабо в отличие от коронавируса. Я думаю, что эпидемия нам не угрожает. Профессор Анатолий Альтштейн
По его словам, это заболевание никогда не угрожало человечеству.
По информации «Известий», впервые вирус оспы обезьян был выделен в 1958 году. Наиболее распространена инфекция в Африке. Данное заболевание очень близко к вирусу натуральной оспы по своим свойствам. Инфекция может переходить от человека к человеку, однако она намного менее заразна, чем вирус натуральной оспы.
В Казахстане не зафиксировано ни одного случая заболевания данной инфекцией. Ситуация находится под контролем Минздрава.
Оспа обезьян: Минздрав обратился к казахстанцам
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22 мая ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заражения оспой обезьян. Известно о 92 зарегистрированных случаях заражения среди людей, летальные исходы не зарегистрированы.