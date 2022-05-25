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Вирусолог рассказал, будет ли эпидемия оспы обезьян

Лаборатория, исследования, оспа обезьян Фото: pixabay
Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия оспы обезьян маловероятна, сообщает Zakon.kz.
Сейчас мы имеем не совсем стандартную ситуацию, когда появилось в разных странах по одному-два случая. Конечно, могут быть еще передачи, число больных может увеличиться, но я думаю, что природа вируса не изменилась. Такие вирусы меняются довольно слабо в отличие от коронавируса. Я думаю, что эпидемия нам не угрожает. Профессор Анатолий Альтштейн

По его словам, это заболевание никогда не угрожало человечеству.

По информации «Известий», впервые вирус оспы обезьян был выделен в 1958 году. Наиболее распространена инфекция в Африке. Данное заболевание очень близко к вирусу натуральной оспы по своим свойствам. Инфекция может переходить от человека к человеку, однако она намного менее заразна, чем вирус натуральной оспы.

В Казахстане не зафиксировано ни одного случая заболевания данной инфекцией. Ситуация находится под контролем Минздрава.

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