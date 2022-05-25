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Восемь хоккейных сборных продолжат борьбу за «золото» ЧМ-2022

Хоккей ЧМ Четвертьфиналы Фото: Instagram/iihfhockey
В Финляндии завершился групповой этап Чемпионата мира по хоккею, по итогам которого стали известны восемь команд, которые сыграют на стадии 1/4 финала этого турнира, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинальных матчах, которые пройдут 26 мая, встретятся команды:

  • Швейцария — США

  • Финляндия — Словакия

  • Германия — Чехия

  • Швеция — Канада

К сожалению, сборная Казахстана, одержав одну победу в семи играх, заняла предпоследнее место в своей подгруппе и завершила выступления на ЧМ-2022.

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Куандык Шынасилов
Финляндия
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