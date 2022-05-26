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Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России

Визовый режим с Россией Фото: Instagram/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

Поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский

Обращение было размещено на официальном сайте украинского президента еще 11 февраля 2022 года и набрало более 26,7 тыс. голосов.

Константин Вноровский
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