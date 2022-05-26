«Требуют отпечатки пальцев»: появился фейк об изменениях в правила зачисления детей в школы
В Министерстве образования и науки отметили Stopfake.kz, что подобные сведения предоставлять не нужно.
В ведомстве добавили, что прием детей в первый класс осуществляется с шестилетнего возраста.
Для поступления в школу через портал «Электронное правительство» или на бумажном носителе с 1 апреля по 1 августа родители предоставляют следующие документы:
заявление родителей о приеме в школу;
свидетельство о рождении ребенка;
справку о состоянии здоровья, форма №063у;
паспорт здоровья ребенка 026/у-3;
фото ребенка размером 3х4 см (2 шт.), — сообщили в ведомстве.
Ранее в Казнете гуляла рассылка, в которой говорилось, что «в заявлении на зачисление в школу слова «мать» и «отец» заменили на «первый родитель» и «второй родитель».
Школы Казахстана с 1 апреля начали прием документов от родителей будущих первоклассников. Прием продлится до 1 августа.
В первый класс, как уточнили в пресс-службе, пойдут почти 414 тыс. детей.
Больше всего первоклашек будет в Туркестанской области – 54 570, Алматинской области – 49 605 и Алматы – 33 679.