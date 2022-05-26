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«Требуют отпечатки пальцев»: появился фейк об изменениях в правила зачисления детей в школы

заявление в первый класс Фото: Zakon.kz
«Для зачисления детей в первые классы требуются отпечатки пальцев и справка о состоянии интимной жизни». Такое сообщение пересылают в мессенджерах казахстанцы в преддверии нового учебного года, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве образования и науки отметили Stopfake.kz, что подобные сведения предоставлять не нужно.

В ведомстве добавили, что прием детей в первый класс осуществляется с шестилетнего возраста.

Для поступления в школу через портал «Электронное правительство» или на бумажном носителе с 1 апреля по 1 августа родители предоставляют следующие документы:

  • заявление родителей о приеме в школу;

  • свидетельство о рождении ребенка;

  • справку о состоянии здоровья, форма №063у;

  • паспорт здоровья ребенка 026/у-3;

  • фото ребенка размером 3х4 см (2 шт.), — сообщили в ведомстве.

Ранее в Казнете гуляла рассылка, в которой говорилось, что «в заявлении на зачисление в школу слова «мать» и «отец» заменили на «первый родитель» и «второй родитель».

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Фейк о новом заявлении на зачисление в школу рассылают казахстанцы

Школы Казахстана с 1 апреля начали прием документов от родителей будущих первоклассников. Прием продлится до 1 августа.

В первый класс, как уточнили в пресс-службе, пойдут почти 414 тыс. детей.

Больше всего первоклашек будет в Туркестанской области – 54 570, Алматинской области – 49 605 и Алматы – 33 679.

Анастасия Московчук
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