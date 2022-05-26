Недетские игры в Костанае – драка школьников попала на видео

В Казнете распространяют видео драки школьников на спортивной площадке в одном из дворов Костаная. На кадрах один из них применил к другому удушающий прием, сообщает Zakon.kz.

После «победы» над противником, который упал без сознания на асфальт, мальчик удалился с площадки. Очевидцы драки продолжительное время наблюдали за происходящим без вмешательства.

В полиции Костанайской области отметили, что по данному факту обращений не поступало.

Вместе с тем по видео, которое рассылалось в WhatsApp, проверку провели. Родители и сами мальчики были установлены сотрудниками полиции. Пресс-служба ДП Костанайской области

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На следующий день, как отметили в ДП, инцидент был рассмотрен на совете профилактики школы, где учатся подростки, с участием родителей, педагогов и сотрудников ювенальной полиции.