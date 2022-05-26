Курс доллара вырос на 7,22 тенге

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 62,45 тенге (+0,13). Объем торгов достиг 6,7 млн юаней.

Средневзвешенный курс российского рубля по итогам вчерашних торгов составил 7,01 тенге.

Средневзвешенный курс евро понизился до 441,08 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424-428,5 тенге, евро – по 447-457 тенге, российские рубли – по 6-6,85 тенге.