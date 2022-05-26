Курс доллара вырос на 7,22 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 422,01 тенге, поднявшись на 7,22 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 62,45 тенге (+0,13). Объем торгов достиг 6,7 млн юаней.
Средневзвешенный курс российского рубля по итогам вчерашних торгов составил 7,01 тенге.
Средневзвешенный курс евро понизился до 441,08 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424-428,5 тенге, евро – по 447-457 тенге, российские рубли – по 6-6,85 тенге.