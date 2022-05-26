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Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: pexels
27 мая в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, грозу, сообщает Zakon.kz.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске ночью – гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

Днем на востоке Кызылординской области – гроза, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный в центре, на востоке области 15-20 м/с. В центре области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Карагандинской области – гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-востоке области сохраняется сильная жара – 35°C.

Днем в горных районах Туркестанской области – сильный дождь, град. На юге, севере, западе области, в горных и предгорных районах гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. На севере, западе области, в горных и предгорных районах – ветер северо-западный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Шымкенте утром и днем – гроза, шквал. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

В Туркестане временами – пыльная буря, утром и днем гроза, шквал. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области – гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара – 35°C.

В Талдыкоргане днем сильная жара – 35°C.

На севере, западе Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

В Уральске во второй половине дня – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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