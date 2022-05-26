Соревнования шахматистов прошли в рамках «Шымкент жастар лигасы»

Второй год в Шымкенте проводится уникальное спортивное соревнование – «Шымкент жастар лигасы». В рамках проекта прошли первенства по волейболу, баскетболу, мини-футболу и шахматам, в них участвовали 514 команд из 151 школы, передает Zakon.kz.

Всего в соревнованиях приняли участие около шести тысяч школьников.

В городе завершились соревнования по шахматам в играх Лиги, которые продолжались в течение учебного года. В финальном этапе соревнований приняли участие 16 команд из 130 школ.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

«Шымкент жастар лигасы» – это замечательный проект, который способствовал эффективной организации досуга молодежи, повышению интереса к спорту и приобщению школьников к здоровому образу жизни. Сегодня прошли соревнования по шахматам. Это благородный вид спорта, он развивает мышление. Победители финального этапа будут награждены ценными призами, – сказал первый заместитель акима города Шынгыс Мукан, выступая на церемонии открытия финального этапа.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В конкурсе шахматистов победителем стала команда из учащихся школы-лицея №9 имени У. Жолдасбекова. Учащиеся школы-гимназии №65 имени Ы. Алтынсарина заняли второе место, третье место досталось ученикам школы-гимназии №47 имени Т. Тажибаева.

Ранее проект «Шымкент жастар лигасы» стартовал по инициативе акима Шымкента Мурата Айтенова в октябре 2021 года.