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Сколько будет стоить посещение детских кружков и секций в Алматы

стоимость кружков в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Акимат Алматы подготовил проект постановления «Об установлении цен на услуги, оказываемые государственными предприятиями дошкольного воспитания и обучения города Алматы», сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается, что посещение восьми занятий в месяц будет стоить 3000 тенге:

  • Кружки по языкам обучения: казахский, русский, английский, уйгурский, корейский.

  • Кружки на развитие творчества: актерское мастерство, театральная студия, ораторское искусство, музыкальные инструменты, вокал.

  • Хореография.

  • Умелые ручки: изо, работа с бумагой, работа с природными материалами, работа с пластилином, работа с тканью, шерстью.

  • Кружки на развитие логики и мышления: ментальная арифметика, логика, шахматы, шашки, основы робототехники.

  • Кружок народных игр: асыкотерапия, тогыз кумалак.

  • Спелеотерапия: солевая шахта.

  • Спортивные секции: карате, айкидо, таэквондо, бокс, баскетбол, футбол, худоственная гимнастика.

  • Робототехника.

При этом 8 посещений логомассажа и логопеда обойдется в 4000 тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 июня.

Лариса Черненко
Открытые НПА Алматы
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