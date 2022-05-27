Сколько будет стоить посещение детских кружков и секций в Алматы
Так, предусматривается, что посещение восьми занятий в месяц будет стоить 3000 тенге:
Кружки по языкам обучения: казахский, русский, английский, уйгурский, корейский.
Кружки на развитие творчества: актерское мастерство, театральная студия, ораторское искусство, музыкальные инструменты, вокал.
Хореография.
Умелые ручки: изо, работа с бумагой, работа с природными материалами, работа с пластилином, работа с тканью, шерстью.
Кружки на развитие логики и мышления: ментальная арифметика, логика, шахматы, шашки, основы робототехники.
Кружок народных игр: асыкотерапия, тогыз кумалак.
Спелеотерапия: солевая шахта.
Спортивные секции: карате, айкидо, таэквондо, бокс, баскетбол, футбол, худоственная гимнастика.
Робототехника.
При этом 8 посещений логомассажа и логопеда обойдется в 4000 тенге.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 июня.