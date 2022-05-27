Сколько будет стоить посещение детских кружков и секций в Алматы

Акимат Алматы подготовил проект постановления «Об установлении цен на услуги, оказываемые государственными предприятиями дошкольного воспитания и обучения города Алматы», сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается, что посещение восьми занятий в месяц будет стоить 3000 тенге:

Кружки по языкам обучения: казахский, русский, английский, уйгурский, корейский.

Кружки на развитие творчества: актерское мастерство, театральная студия, ораторское искусство, музыкальные инструменты, вокал.

Хореография.

Умелые ручки: изо, работа с бумагой, работа с природными материалами, работа с пластилином, работа с тканью, шерстью.

Кружки на развитие логики и мышления: ментальная арифметика, логика, шахматы, шашки, основы робототехники.

Кружок народных игр: асыкотерапия, тогыз кумалак.

Спелеотерапия: солевая шахта.

Спортивные секции: карате, айкидо, таэквондо, бокс, баскетбол, футбол, худоственная гимнастика.

Робототехника.

При этом 8 посещений логомассажа и логопеда обойдется в 4000 тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 июня.