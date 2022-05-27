12-летний мальчик украл сумку с пятью миллионами тенге в Нур-Султане

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В полицию с заявлением обратился житель Костанайской области по факту кражи крупной суммы денег. По словам мужчины, он приехал в столицу, чтобы приобрести автомобиль, который выбрал на сайте частных объявлений, сообщает Zakon.kz.