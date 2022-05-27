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12-летний мальчик украл сумку с пятью миллионами тенге в Нур-Султане

тенге, украли, деньги Фото: Zakon.kz
В полицию с заявлением обратился житель Костанайской области по факту кражи крупной суммы денег. По словам мужчины, он приехал в столицу, чтобы приобрести автомобиль, который выбрал на сайте частных объявлений, сообщает Zakon.kz.
24 мая около 14:00 он приехал к дому по пр. Женис посмотреть автомобиль. В ходе общения с хозяином потерпевший повесил свою сумку черного цвета на ветку дерева. Сделал он это для того, чтобы ему ничего не мешало оценить состояние машины. В этот момент рядом находились иностранные граждане, которые собирали возле общедомовой мусорки металлы. На уличную камеру попал момент, как один из них, а именно подросток, взял сумку, где лежали деньги в размере 5 млн 13 тысяч тенге, и ушел. ДП Нур-Султана

Полицейские по «горячим следам» задержали воришку. Им оказался 12-летний мальчик, который в последующем передал сумку отцу.

По факту кражи начато досудебное расследование.

Украденная сумка изъята и возвращена владельцу. Подросток взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции. Проводится следствие. ДП Нур-Султана

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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