Финал ЛЧ: новая глава в борьбе «Ливерпуля» и «Реал Мадрида»

Долгожданное противостояние «Ливерпуля» и «Реал Мадрида» в финале Лиги чемпионов состоится уже в это воскресенье, 29 мая. Что делает предстоящий матч таким интригующим и как сделать его еще интереснее?

Матч пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс» и станет третьим в истории финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реал Мадридом». Первое противостояние команд за главный футбольный титул состоялось в Париже в далеком 1981-м, когда ЛЧ еще назывался Кубком европейских чемпионов.

Тогда англичанам удалось вырвать победу над испанцами со счетом 1:0, завоевав Кубок чемпионов третий раз всего за пять лет.

Вторая встреча в Киеве в 2018 году обернулась для «красных» персональной трагедией. Игра не задалась с самого начала — в первой половине травмировался и покинул поле звезда клуба Мохамед Салах. После этого удача окончательно отвернулась от «Ливерпуля». На 51-й минуте вратарь Лорис Кариус пропустил гол в свои ворота, случайно попав в ногу Кариму Бензема при вводе мяча в игру. Команде Клоппа удалось отыграться, но «сливочные» вновь вышли вперед благодаря эффектному удару Гаррета Бейла. Последней каплей для англичан стал третий гол, пропущенный по очередной ошибке вратаря.

«Ливерпуль» твердо намерен взять реванш, но противник так просто не сдастся. «Реал Мадрид» никогда не проигрывал в финалах Лиги чемпионов. Клуб уже бьет рекорды: «Реал» стал первым восьмикратным финалистом ЛЧ, а легендарный Карло Анчелотти — первым тренером, который принял участие в пяти финалах. Более того, «сливочные» являются самым титулованным клубом чемпионата с 13 победами.