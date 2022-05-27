Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Финал ЛЧ: новая глава в борьбе «Ливерпуля» и «Реал Мадрида»

игра, ставки Фото: Parimatch
Долгожданное противостояние «Ливерпуля» и «Реал Мадрида» в финале Лиги чемпионов состоится уже в это воскресенье, 29 мая. Что делает предстоящий матч таким интригующим и как сделать его еще интереснее?

Матч пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс» и станет третьим в истории финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реал Мадридом». Первое противостояние команд за главный футбольный титул состоялось в Париже в далеком 1981-м, когда ЛЧ еще назывался Кубком европейских чемпионов.

Тогда англичанам удалось вырвать победу над испанцами со счетом 1:0, завоевав Кубок чемпионов третий раз всего за пять лет.

Вторая встреча в Киеве в 2018 году обернулась для «красных» персональной трагедией. Игра не задалась с самого начала — в первой половине травмировался и покинул поле звезда клуба Мохамед Салах. После этого удача окончательно отвернулась от «Ливерпуля». На 51-й минуте вратарь Лорис Кариус пропустил гол в свои ворота, случайно попав в ногу Кариму Бензема при вводе мяча в игру. Команде Клоппа удалось отыграться, но «сливочные» вновь вышли вперед благодаря эффектному удару Гаррета Бейла. Последней каплей для англичан стал третий гол, пропущенный по очередной ошибке вратаря.

«Ливерпуль» твердо намерен взять реванш, но противник так просто не сдастся. «Реал Мадрид» никогда не проигрывал в финалах Лиги чемпионов. Клуб уже бьет рекорды: «Реал» стал первым восьмикратным финалистом ЛЧ, а легендарный Карло Анчелотти — первым тренером, который принял участие в пяти финалах. Более того, «сливочные» являются самым титулованным клубом чемпионата с 13 победами.

Сможет ли «Ливерпуль» отыграться за нанесенную обиду? Смотрите самый заряженный финал Лиги чемпионов вместе с Parimatch и делайте прогнозы. Новые игроки получают бонус 5000 тенге — регистрируйтесь и наслаждайтесь красивым футболом.

Анастасия Московчук
Интересное
0
Показать комментарии
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления