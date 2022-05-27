Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
По информации РГП «Казгидромет», ночью 28 мая в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге области, в горных и предгорных районах – гроза, град, шквал.
В Шымкенте ночью возможен сильный дождь, гроза.
В Туркестане ночью и утром – гроза.
В центре, на севере, востоке Карагандинской области синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град, шквал.
В Караганде возможна гроза.
Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град.
В Уральске синоптики также прогнозируют грозу и град.
Ночью на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, сильный ветер. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Также чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Кызылорде.
Днем на юге и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.
В Талдыкоргане днем – гроза.