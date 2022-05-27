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Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Гроза Фото: pixabay
По прогнозам синоптиков, 28 мая в ряде регионов ожидаются сильный дождь, гроза, град и порывистый ветер, передает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», ночью 28 мая в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге области, в горных и предгорных районах – гроза, град, шквал.

В Шымкенте ночью возможен сильный дождь, гроза.

В Туркестане ночью и утром – гроза.

В центре, на севере, востоке Карагандинской области синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град, шквал.

В Караганде возможна гроза.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град.

В Уральске синоптики также прогнозируют грозу и град.

Ночью на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, сильный ветер. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Кызылорде.

Днем на юге и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.

В Талдыкоргане днем – гроза.

Ирина Мишура
Казгидромет Казахстан
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