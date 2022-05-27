Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Замакима района подозревается в получении взятки в Туркестанской области

Полиция Фото: Zakon.kz
Чиновника подозревают в получении 4 млн тенге от директора строительной компании. Начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе Туркестанской области, начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района. Он подозревается в получении через пособника взятки в размере 4 млн тенге от директора строительной компании за оказание содействия в признании победителем и заключение договора государственных закупок.

Подозреваемые лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП Туркестана.

Ирина Мишура
Антикор Туркестанская область
0
Показать комментарии
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления