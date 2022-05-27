Замакима района подозревается в получении взятки в Туркестанской области

Чиновника подозревают в получении 4 млн тенге от директора строительной компании. Начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе Туркестанской области, начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района. Он подозревается в получении через пособника взятки в размере 4 млн тенге от директора строительной компании за оказание содействия в признании победителем и заключение договора государственных закупок.

Подозреваемые лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП Туркестана.