Алимханулы приблизился к Головкину в рейтинге The Ring

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы поднялся в рейтинге The Ring после победы над британцем Дэнни Дигнумом. Алимханулы завоевал титул «временного» чемпиона мира WBO, сообщает Zakon.kz.

Авторитетный журнал The Ring опубликовал актуальную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, пишет Sports.kz.

В среднем весе лидером остается чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин, на втором месте — обладатель пояса WBC Джермалл Чарло, а на третьей строчке располагается чемпион по версии WBO Деметриус Андраде.

Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы, занимавший шестое место, поднялся на пятую позицию.

Ранее Алимханулы завоевал титул «временного» чемпиона мира WBO, нокаутировав британца Дэнни Дигнума.

Полностью топ-10 средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом:

Геннадий Головкин (Казахстан); Джермалл Чарло (США); Деметриус Андраде (США); Хайме Мунгия (Мексика); Жанибек Алимханулы (Казахстан); Крис Юбэнк-младший (Великобритания); Риота Мурата (Япония); Карлос Адамес (Доминиканская Республика); Сергей Деревянченко (Украина); Феликс Кэш (Великобритания).

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