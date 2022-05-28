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Умер бывший скрипач российской рок-группы «Крематорий»

скрипач Фото: Facebook/Вадим Саралидзе
Писатель и радиоведущий Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни, передает Zakon.kz.

О смерти артиста сообщила через соцсети его дочь. О причине она не рассказала.

Вадим Саралидзе являлся постоянным скрипачом «Крематория» с 1987 по 1988 год и с 1992 по 1993-й. Это именно его скрипка звучит в самой известной композиции коллектива «Мусорный ветер» и в «Клаустрофобии», соавтором которой выступил Вадим. Оба трека вошли в культовый альбом группы «Кома».

После музыкант принимал участие в некоторых концертах «Крематория».

Елена Беляева
Россия
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