Умер бывший скрипач российской рок-группы «Крематорий»

Писатель и радиоведущий Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни, передает Zakon.kz.

О смерти артиста сообщила через соцсети его дочь. О причине она не рассказала.

Вадим Саралидзе являлся постоянным скрипачом «Крематория» с 1987 по 1988 год и с 1992 по 1993-й. Это именно его скрипка звучит в самой известной композиции коллектива «Мусорный ветер» и в «Клаустрофобии», соавтором которой выступил Вадим. Оба трека вошли в культовый альбом группы «Кома».

После музыкант принимал участие в некоторых концертах «Крематория».