Умер бывший скрипач российской рок-группы «Крематорий»
Фото: Facebook/Вадим Саралидзе
Писатель и радиоведущий Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни, передает Zakon.kz.
О смерти артиста сообщила через соцсети его дочь. О причине она не рассказала.
Вадим Саралидзе являлся постоянным скрипачом «Крематория» с 1987 по 1988 год и с 1992 по 1993-й. Это именно его скрипка звучит в самой известной композиции коллектива «Мусорный ветер» и в «Клаустрофобии», соавтором которой выступил Вадим. Оба трека вошли в культовый альбом группы «Кома».
После музыкант принимал участие в некоторых концертах «Крематория».
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