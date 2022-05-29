Астрологи рекомендуют 29 мая не доверять чужим словам и обещаниям

Согласно гороскопу, заниматься в этот день лучше рутинными делами, для выполнения которых не нужна чужая помощь, а иначе велик риск быть обманутым, передает Zakon.kz.

Овен

Вас потянет обновить окружение – не давите в себе этот порыв. Новые знакомства, которые вы заведете сегодня, пойдут на пользу вашей карьере.

Телец

Решение, которое вы примете сегодня, серьезно повлияет на ваше будущее. Поэтому действуйте взвешенно, постарайтесь продумать максимальное количество вариантов развития ситуации – но не затягивайте процесс.

Близнецы

Расслабьтесь и постарайтесь ни во что не вмешиваться: сегодня это для вас лучшая тактика. Пусть нервничают и суетятся другие – а вы пейте чай и делайте выводы из чужих ошибок.

Рак

Не стоит проводить день дома: так вы только напрасно растратите потенциал этих суток. Отправляйтесь на прогулку, смелее общайтесь с людьми, не бойтесь заводить знакомства: это именно то, что принесет вам сегодня удачу.

Лев

Ваши практические навыки нынче на высоте, а вот творческие занятия лучше отложить. Зачастую тратить выходной на работу – это обидно, с другой стороны, тратить такой потенциал на диванный отдых – не только обидно, но и преступно по отношению к своему благосостоянию.

Дева

Общение с окружающими вряд ли принесет сегодня радость – скорее придирки и критику (возможно, даже справедливую, но от этого не менее обидную). Поэтому лучше свести общение к минимуму, а если кто-то жаждем навязать вам свое о вас мнение – поворачивайтесь и уходите по своим делам.

Весы

Вы сегодня легко подчиняете своей воле, ваши лидерские качества проявляются во всей красе. Но не забывайте при этом и про дипломатические таланты – иначе рискуете спровоцировать конфликт или обидеть важного человека.

Скорпион

Вас может потянуть на самокритику. Гоните подобные мысли прочь! Сейчас вы не способны на адекватную оценку своих сил и ресурсов, а сомнения в себе лишь зародят или усилят комплексы, но не подскажут верного решения. Так что откладываем самоанализ и даем голове отдохнуть.

Стрелец

Не идите на поводу у своих чувств сегодня. Ваши действия должны быть максимально логичны и рациональны. А серьезные решения лучше и вовсе отложить до лучших времен.

Козерог

Отложите дела, забудьте о важном, трудном и нудном – и побалуйте себя любимого. Для серьезных и сложных проектов сейчас все равно неблагоприятный период. А вот для встречи с друзьями, вкусной еды или любимого хобби – время самое подходящее.

Водолей

Не стоит бояться конфликтов, которые разгораются рядом с вами в этот день – ведь только вы способны их погасить. Люди наверняка по достоинству оценят ваш миротворческий дар.

Рыбы

Работа из-под палки сегодня не для вас: вы только наделаете ошибок из-за собственной спешки и раздражительности. Постарайтесь заниматься лишь тем, к чему лежит душа.

Кроме того, всем знакам Зодиака советуют не вносить резких изменений в свой уклад. Но то, что запланировали, пишет unian, делать решительно: по степени вашей целеустремленности в этот день судьба определяет, заслуживаете ли вы тех благ, к которым стремитесь.