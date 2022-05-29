Восемь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 28 мая в Казахстане. Согласно информации, восемь новых случаев выявили в трех регионах страны, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 3,
в Карагандинской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 305 740 случаев.
Информация о выздоровевших от КВИ
10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 5,
в Алматинской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 985 человек.
0
Показать комментарии