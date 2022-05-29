Восемь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 28 мая в Казахстане. Согласно информации, восемь новых случаев выявили в трех регионах страны, передает Zakon.kz.