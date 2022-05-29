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Кинолог предупредил об опасности ландышей для собак

Кинолог советы Фото: pixabay
Ядовиты не только ягоды, но вообще все части растения и даже вода, в которой стояли сорванные ландыши. Если питомец выпьет ее, у него может начаться рвота, понос, возможны судороги и даже остановка сердца, сообщает Zakon.kz.

Cобаководы должны быть особенно бдительны в сезон ландышей и не поддаваться на соблазн нарвать этих цветов и поставить букет у себя дома, так как они ядовиты для собак и могут нанести серьезный вред питомцу, рассказал кинолог Владимир Голубев, сообщает РИА Новости.

Нужно помнить, что этот цветок ядовитый и может привести к отравлению не только человека, но и собаки. Не многие задумываются о том, какой вред могут нанести срезанные растения питомцу. Важно внимательно изучить те растения, которые вы ставите в доме, а также воспитывать собаку, чтобы она случайно не отравилась съеденным цветком.Владимир Голубев

По его словам, нежность и благоухание ландышей создают обманчивое впечатление – на самом деле это одни из самых опасных и ядовитых растений. Если собака полакомится ягодами ландыша, которые обычно созревают в июне, у неё может возникнуть рвота, сильнейшая диарея, тяжелые аритмии, потеря равновесия и даже судороги, отметил кинолог. Ландыш содержит сердечный гликозид, если съесть много ягод этого растения, то повышенная доза этого вещества может привести к летальному исходу.

Он подчеркнул, что ядовиты не только ягоды, но вообще все части растения и даже вода, в которой стояли сорванные ландыши. Если питомец выпьет ее, у него может начаться рвота, понос, возможны судороги и даже остановка сердца.

Он призвал внимательно относиться и к срезанным пионам, каллам, ирисам, нарциссам, подснежникам, люпинам, тюльпанам, лилиям, гипсофилам, хризантемам, делфиниумам, наперстянкам, гиацинтам и сирени. Как эти цветы, так и вода, в которой они стояли, также могут навредить питомцу.

Если же хозяин видел, как собака съела ядовитое для нее растение, или же просто заметил, что у пса учащенное дыхание, рвоту, диарею, угнетенное и сонное состояние, то ему необходимо как можно скорее принять меры и отвезти питомца к ветеринарному врачу.

Данияр Кунафин
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