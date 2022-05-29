Роль Казахстана в миротворческих миссиях ООН назвали в Минобороны

В 2018 году казахстанский контингент и штабные офицеры были направлены в миссию Временных сил ООН в Ливане. В этих миссиях также принимали участие казахстанские женщины-военнослужащие, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно 29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН. Вооруженные силы Казахстана принимают активное участие в операциях по поддержанию мира и безопасности, напомнили в Министерстве обороны РК.

Казахстанский миротворческий батальон был создан еще в 2000 году. В 2003 году после интенсивной подготовки военнослужащие «Казбата» приступили к миротворческой миссии в Ираке.

За пять лет участия в операции прошло десять ротаций личного состава. Всего в миссии приняли участие более 270 военнослужащих.

В Ираке казахстанские специалисты уничтожили более 4,5 млн различных боеприпасов – мин, ракет и снарядов, очистили свыше 6700 кубических метров воды, оказывали медицинскую помощь местному населению, в основном пострадавшему от террористических атак. Министерство обороны

Кроме этого, с 2014 года представители Казахстана служили в миссиях в Западной Сахаре и Кот-д'Ивуаре в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей.

В 2018 году казахстанский контингент и штабные офицеры были направлены в миссию Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) для обеспечения выполнения мандата. За это время проведено 6 ротаций, в которых участвовало более 500 военнослужащих.

Отмечается, что в миссиях ООН в Западной Сахаре и Ливане в роли штабных офицеров и военных наблюдателей также принимали участие казахстанские женщины-военнослужащие – полковник Диля Ахметова, подполковники Шолпан Таушева и Сабина Музалинова, майор Римма Шакеева, капитан Айжан Жасузакова. Сегодня в Западной Сахаре проходит службу капитан Мадина Камалетдинова.

Фото: пресс-служба Минобороны

На сегодняшний день Казахстан ведет работу по расширению географии присутствия. Были заявлены спецподразделения саперов, военных медиков, разведки и военной полиции.

В Минобороны напомнили, что 16 мая на юбилейном Саммите глав государств-членов ОДКБ президент Касым-Жомарт Токаев предложил инициативу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Этот шаг укрепит правосубъектность ОДКБ.