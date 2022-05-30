Бремя ляжет на тех, кто исправно платит налоги – бухгалтер о прогрессивной шкале ИПН

Недавно депутаты Мажилиса Парламента РК вновь предложили ввести в стране прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога. Редакция Zakon.kz обратилась к бухгалтеру, налоговому консультанту первой категории Ларисе Букиной с просьбой прокомментировать эту инициативу.

По замыслу законодателей, при введении прогрессивной шкалы от налогов должны быть освобождены те, чей доход равен размеру минимальной заработной платы. При зарплате 100 тыс. тенге депутаты предложили ввести ИПН в размере 5%, 200 тыс. – 10%, 500 тыс. – 15%, 1 млн – 20% и выше 1 млн тенге – 30%.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин назвал такое решение разумным, но возможным для реализации только после 2025 года, когда налоговые органы увидят декларации казахстанцев. По мнению главы Миннацэкономики Алибека Куантырова, введение прогрессивной шкалы ИПН несет в себе риски.

Вместе с тем прогрессивная шкала – не новое явление для страны: она действовала в Казахстане до 2007 года. По словам эксперта, тогда применялись ставки налога от 5 до 40%, в зависимости от величины дохода физического лица. Однако в дальнейшем власти пошли на упрощение налогового администрирования и озаботились поддержкой населения. Как ожидалось, введение плоской шкалы стимулирует вывод доходов физических лиц «из тени».

Лариса Букина отметила, что теперь эти же надежды возлагаются на переход к прогрессивной шкале.

Плоская шкала содержит одну ставку налога – 10% вне зависимости от уровня дохода. При исчислении ИПН в текущем периоде используются так называемые «вычеты» – сейчас это вычет 14 МРП. При доходе ниже 25 МРП присутствует освобождение в размере 90% дохода – это те доходы, которые не подвергаются налогообложению. Лариса Букина

Ожидания от «возвращения к истокам» у эксперта двоякие. С одной стороны, государство провозглашает налоговую справедливость, когда более обеспеченные слои населения берут на себя основную нагрузку. С другой, подчеркивает Лариса, если взять во внимание историю развития системы налогообложения в Казахстане, можно предположить, что бремя возрастет для тех граждан, которые и сейчас оплачивают все действующие налоги и платежи в бюджет и не ставят своей целью скрывать доходы.

Более «предприимчивые» физические лица, которые и в данном периоде времени стараются скрыть свои доходы, при увеличении налоговой нагрузки и дальше будут продолжать это делать. Те физические лица, доход которых пока находится на пределе минимальной заработной платы или немного больше, в данном периоде освобождены от ИПН и, вероятно, даже при прогрессивной шкале останется такой вычет, как вычет кратного МРП при исчислении налога, что позволит не нести налоговой нагрузки. Лариса Букина

Рассказала налоговый консультант и о возможных рисках нововведения. По ее словам, основная опасность кроется в реакции налогоплательщиков, и так едва разбирающихся в тонкостях начисления налогов.