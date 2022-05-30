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Законодательство РК

Две группы лжесотрудников банков обманули казахстанцев на 50 миллионов тенге

деньги Фото: Zakon.kz
Подозреваемые задержаны, им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает Zakon.kz.

6 мая в Старогородской отдел полиции обратился 38-летний житель города Темиртау. Ему на номер сотового телефона в течение 13 дней звонил «сотрудник» одного из банков и, под предлогом сохранения его денежных сбережений, заставил потерпевшего перевести ему около 11 млн тенге.

В ходе проведения спецоперации сотрудниками криминальной полиции в Алматы по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое карагандинцев, 31 и 27 лет. В ходе обыска у мужчин обнаружены платежные карты нескольких банков (одна из которых безымянная) и чужое удостоверение личности. В то же время в Караганде по месту жительства задержанных также проводились следственные действия. Здесь у них обнаружены несколько карт оплаты, – рассказал заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Ранее полицейские области совместно со службой безопасности банка задержали группу лиц, которые также использовали чужие банковские карты и пытались снять денежные средства, оформленные в качестве кредита потерпевшей стороной и перечисленные мошеннику. В ходе следственных действий у задержанного изъято около 9 млн тенге и семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флэш и сим-карты, а также интернет-роутеры. Ущерб составил около 40 млн тенге.

По всем фактам зарегистрированы уголовные дела по ст. 190, ч. 3 УК РК, с санкции суда все подозреваемые арестованы. Полицейскими проверяется их причастность к другим аналогичным фактам мошенничества на территории страны.

Елена Беляева
Карагандинская область
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