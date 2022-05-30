«Семейная» ОПГ обокрала 70 квартир в Туркестанской области

В Шымкенте сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области пресекли деятельность ОПГ, которая совершила 70 квартирных краж на территории Казыгуртского, Келесского, Ордабасинского и Сарыагашского районов области, сообщает Zakon.kz.

В основном они проникали в жилье путем отжима окна.

Полицейские вычислили преступников, сверяя способы краж в райцентрах и селах, а также похищенное с товаром, предлагавшимся в ломбардах города.

В ходе проведенного анализа и результатов оперативно-розыскных мероприятий по нераскрытым квартирным кражам в поле зрения полиции попал 26-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления.

В результате дальнейшей проверки установлено, что он создал устойчивую группу из своих знакомых и родственников, где каждому была распределена роль.

Как рассказали в полиции, при совершении кражи он обязательно удостоверялся, что хозяев нет дома. Мужчина тщательно готовился к совершению каждого преступления с учетом особенностей дома (наличие решеток, сигнализации, камер видеонаблюдения) и изучал распорядок дня хозяев.

С места совершения кражи его сразу же забирал его зять на своей личной автомашине по заранее запланированному маршруту движения.

Далее мать и супруга организатора сбывали в ломбарды Шымкента похищенное имущество, полученные деньги делили между собой.

По данным ДП, общая сумма причиненного туркестанцам ущерба составила более 100 млн тенге.

В ходе обысков изъято 32 различных приспособления для взлома – монтировки, отмычки, ключи, 52 ювелирных изделия, 106 «залоговых билетов» и автомобиль, на котором перевозили похищенное подозреваемые.

Организатор и два члена группы водворены в ИВС ОП Казыгуртского района ДП Туркестанской области. В отношении еще одной подозреваемой выбрана мера пресечения «подписка о невыезде».

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для направления уголовного дела в суд.