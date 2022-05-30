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Аппарат «Луна-25» планируют запустить в конце сентября

спутник Фото: pixabay
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что при удачных испытаниях запуск аппарата «Луна-25» с космодрома Восточный должен состояться в конце сентября, передает Zakon.kz.

По словам Рогозина, пишут РИА Новости, новая российская орбитальная станция будет автоматической.

Ранее заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин заявлял, что запуск первой за 46 лет российской миссии к Луне с космодрома Восточный намечен на 22 августа. Но Рогозин призвал не торопить инженеров.

Сообщается, что главной задачей миссии создаваемой автоматической станции «Луна-25» будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса спутника Земли.

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