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Указ о проведении референдума по вступлению Южной Осетии в Россию приостановлен

Южная Осетия Фото: south-ossetia.info
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к РФ до завершения консультаций с Москвой, передает Zakon.kz.
Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, частью 2 статьи 12 Конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года, (…) всецело поддерживая инициативу граждан Республики Южная Осетия о дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации, постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, (…) до завершения консультаций приостановить действие указа президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года «О назначении референдума Республики Южная Осетия», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента.

Как уточняется, решение принято «учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум» и «признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».

Елена Беляева
Южная Осетия
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