Указ о проведении референдума по вступлению Южной Осетии в Россию приостановлен

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к РФ до завершения консультаций с Москвой, передает Zakon.kz.