Упорядочить деятельность спортивных федераций хотят в Казахстане
Как отмечается, консультативный документ разработан с целью создания правовых условий для динамичного и качественного развития в Казахстане массового спорта, для повышения эффективности бюджетных инвестиций в массовый спорт и развитие детского творчества, а также в целях совершенствования процессов администрирования деятельности всех стейкхолдеров любительского и профессионального спорта.
Кроме того, он направлен на устранение замечаний, зафиксированных Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета в рамках аудита средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм в Токио.
В частности, для решения существующих проблем предлагается:
ввести государственный контроль за исполнением государственного спортивного заказа;
ввести государственный контроль за исполнением государственного творческого заказа;
провести глубокую реструктуризацию существующей архитектуры системы развития спорта в Казахстане.
Как отмечают разработчики документа, введение государственного контроля за исполнением государственного спортивного и творческого заказа несет в себе положительный эффект для всех заинтересованных сторон.
Так, общество в лице родителей и их детей получит качественную реализацию государственного спортивного и творческого заказа через надлежащие услуги от спортивных секций, творческих кружков, что в конечном итоге приведет к росту занятости населения спортом, обеспечению здоровья нации и всестороннему творческому развитию молодежи.
Государство же получит уверенность в целевом и надлежащем расходовании бюджетных средств, выделенных на подушевое финансирование, и в конечном итоге – комплексный социально-экономический эффект от развития массового спорта и творчества.
Глубокая реструктуризация существующей архитектуры системы развития спорта в Казахстане будет осуществлена по нескольким ключевым направлениям:
упорядочение деятельности спортивных федераций, в том числе профессиональных спортивных федераций, на республиканском, региональном и местном уровнях;
введение обязательства аккредитованных спортивных федераций и профессиональных спортивных клубов по предоставлению в уполномоченный орган в области физической культуры и спорта отчетности о поступлениях и использовании средств в разрезе источников финансирования;
введение механизма согласования и мониторинга объемов, адресности и целевой направленности средств, выделяемых на развитие спорта в качестве спонсорской помощи;
утверждение минимальных нормативов обеспечения населенных пунктов республики спортивными сооружениями исходя из потребностей и численности населения;
определение комплексной государственной политикой управления данными, формируемыми в области физической культуры и спорта;
совершенствование национальной антидопинговой системы как на организационном уровне, так и на уровне обеспечения надлежащими лекарственными средствами;
корректировка подходов к материальному и нематериальному поощрению спортсменов и тренеров;
изменение порядка назначения главных тренеров и др.
Также предлагается ввести запрет на приватизацию спортивных объектов.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 июня.