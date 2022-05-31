Упорядочить деятельность спортивных федераций хотят в Казахстане

Министерство культуры и спорта разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, культуры и архивного дела», сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, консультативный документ разработан с целью создания правовых условий для динамичного и качественного развития в Казахстане массового спорта, для повышения эффективности бюджетных инвестиций в массовый спорт и развитие детского творчества, а также в целях совершенствования процессов администрирования деятельности всех стейкхолдеров любительского и профессионального спорта.

Кроме того, он направлен на устранение замечаний, зафиксированных Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета в рамках аудита средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм в Токио.

В частности, для решения существующих проблем предлагается:

ввести государственный контроль за исполнением государственного спортивного заказа; ввести государственный контроль за исполнением государственного творческого заказа; провести глубокую реструктуризацию существующей архитектуры системы развития спорта в Казахстане.

Как отмечают разработчики документа, введение государственного контроля за исполнением государственного спортивного и творческого заказа несет в себе положительный эффект для всех заинтересованных сторон.

Так, общество в лице родителей и их детей получит качественную реализацию государственного спортивного и творческого заказа через надлежащие услуги от спортивных секций, творческих кружков, что в конечном итоге приведет к росту занятости населения спортом, обеспечению здоровья нации и всестороннему творческому развитию молодежи.

Государство же получит уверенность в целевом и надлежащем расходовании бюджетных средств, выделенных на подушевое финансирование, и в конечном итоге – комплексный социально-экономический эффект от развития массового спорта и творчества.

Глубокая реструктуризация существующей архитектуры системы развития спорта в Казахстане будет осуществлена по нескольким ключевым направлениям:

упорядочение деятельности спортивных федераций, в том числе профессиональных спортивных федераций, на республиканском, региональном и местном уровнях;

введение обязательства аккредитованных спортивных федераций и профессиональных спортивных клубов по предоставлению в уполномоченный орган в области физической культуры и спорта отчетности о поступлениях и использовании средств в разрезе источников финансирования;

введение механизма согласования и мониторинга объемов, адресности и целевой направленности средств, выделяемых на развитие спорта в качестве спонсорской помощи;

утверждение минимальных нормативов обеспечения населенных пунктов республики спортивными сооружениями исходя из потребностей и численности населения;

определение комплексной государственной политикой управления данными, формируемыми в области физической культуры и спорта;

совершенствование национальной антидопинговой системы как на организационном уровне, так и на уровне обеспечения надлежащими лекарственными средствами;

корректировка подходов к материальному и нематериальному поощрению спортсменов и тренеров;

изменение порядка назначения главных тренеров и др.

Также предлагается ввести запрет на приватизацию спортивных объектов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 июня.