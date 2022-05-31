Наука в Казахстане: зарплаты растут, сотрудников становится меньше

Не первый год сокращается число работников в научной и технической деятельности. Объем инвестиций в отрасль за январь – апрель 2022 года достиг 15,9 млрд тенге, увеличившись сразу на 62,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Реальный рост составил 53,7% за год, передает Zakon.kz.

Более половины всего объема вложений в секторе пришлось лишь на три региона, пишет finprom.kz.

Лидируют мегаполисы — Нур-Султан и Алматы. При этом объем капвложений в столице за год вырос в стоимостном выражении почти в два раза, до 3,3 млрд тенге, а в Алматы — почти не изменился, составив 2,8 млрд тенге.

Замыкает тройку лидеров Кызылординская область: 2,6 млрд тенге — в три раза больше по сравнению с январем – апрелем 2021 года.

Самый внушительный годовой рост объема инвестиций в секторе наблюдался в Костанайской области: сразу в восемь раз, до 2,6 млрд тенге.

В первом квартале 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности достигла 416,4 тыс. тенге. Это на 45,9% выше среднереспубликанского показателя.

Несмотря на господдержку и высокие заработные платы, списочная численность работников в сфере профессиональной, научной и технической деятельности сокращается уже четвертый год подряд. На конец первого квартала 2022 года она составила 81,4 тыс. человек.