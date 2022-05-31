Рецидивист ради онлайн-ставок украл золото на пять миллионов тенге
Фото: pexels
В полицию Павлодарской области по факту кражи обратился предприниматель. В результате оперативных действий подозреваемого задержали, сообщает Zakon.kz.
По данным региональной полиции, 18 мая ранее судимый житель Восточно-Казахстанской области проник в магазин и украл несколько лотков с золотыми изделиями в количестве 61 штуки на 5 млн тенге.
В ходе проведения специальных мероприятий установлено, что подозреваемый после кражи направился в Семей, где и был задержан оперативниками. Золотые изделия подозреваемый успел сбыть, а вырученные денежные средства потратил, делая онлайн-ставки в одной из букмекерских контор.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области
У мужчины, под данным ведомства, также изъята золотая печатка и денежные средства в размере 350 500 тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК. Мужчина взят под стражу.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области
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