Рецидивист ради онлайн-ставок украл золото на пять миллионов тенге

В полицию Павлодарской области по факту кражи обратился предприниматель. В результате оперативных действий подозреваемого задержали, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, 18 мая ранее судимый житель Восточно-Казахстанской области проник в магазин и украл несколько лотков с золотыми изделиями в количестве 61 штуки на 5 млн тенге.

В ходе проведения специальных мероприятий установлено, что подозреваемый после кражи направился в Семей, где и был задержан оперативниками. Золотые изделия подозреваемый успел сбыть, а вырученные денежные средства потратил, делая онлайн-ставки в одной из букмекерских контор. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

У мужчины, под данным ведомства, также изъята золотая печатка и денежные средства в размере 350 500 тенге.