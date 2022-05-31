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Турция отменила военные учения НАТО в Черном море

Отмена учений Фото: Instagram/nato
Турция отменила запланированные военные учения НАТО в связи с положениями конвенции Монтре, запрещающей допуск военных кораблей в Черное море, сообщает Zakon.kz.

В интервью агентству «Anadolu», об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мы ввели Конвенцию Монтре, по которой вынуждены оставлять открытым воздушное пространство… Также мы отменили заранее запланированные учения НАТО. То есть мы играем важную роль. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

По его мнению, данное решение является подтверждением статуса Турции как посредника в ходе украинского конфликта.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она предоставляет торговым судам свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех различные. При ЧС Турция имеет право запретить или ограничить проход военных суден через проливы Босфор и Дарданеллы.

Константин Вноровский
Ситуация в Украине НАТО Турция
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