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ОПГ похитила оружие с полицейского склада в Талдыкоргане

ОПГ в Талдыкоргане Фото: polisia.kz
Инцидент произошел во время январских беспорядков. Преступная группировка похитила оружие с полицейского склада в городе Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Преступники, выкравшие автоматы, пистолеты и боеприпасы, задержаны, передает КТК.

Хранили похищенное в нескольких тайниках, размещенных в трех частных домах Талдыкоргана и Саркандского района. И еще один нашли под мостом через реку Каратал. Всего у задержанных изъято два автомата Калашникова с пятью магазинами и полным боекомплектом, семь пистолетов Макарова с 15 магазинами и еще более тысячи боеприпасов различного калибра, а также три штык-ножа.

В ходе оперативных действий выяснилось, что группировка причастна еще и к краже свинцовых слитков с одного из заводов. Сумма ущерба составила более 10 миллионов тенге.

Задержание нескольких подозреваемых произведено близ Алматы. В результате найдено и изъято похищенное ранее оружие, а также обезврежена преступная деятельность целой группы. В настоящее время трое из задержанных помещены под стражу. Официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин
Константин Вноровский
Беспорядки-2022 Алматинская область Талдыкорган
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