ОПГ похитила оружие с полицейского склада в Талдыкоргане

Инцидент произошел во время январских беспорядков. Преступная группировка похитила оружие с полицейского склада в городе Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Преступники, выкравшие автоматы, пистолеты и боеприпасы, задержаны, передает КТК.

Хранили похищенное в нескольких тайниках, размещенных в трех частных домах Талдыкоргана и Саркандского района. И еще один нашли под мостом через реку Каратал. Всего у задержанных изъято два автомата Калашникова с пятью магазинами и полным боекомплектом, семь пистолетов Макарова с 15 магазинами и еще более тысячи боеприпасов различного калибра, а также три штык-ножа.

В ходе оперативных действий выяснилось, что группировка причастна еще и к краже свинцовых слитков с одного из заводов. Сумма ущерба составила более 10 миллионов тенге.