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Назначен новый заместитель акима Жамбылской области

Жамбылская область, замакима, Еркин Уйсимбаев, назначение Фото: gov.kz
В Жамбылской области назначен новый заместитель акима – им стал Еркин Уйсимбаев. Об этом сообщили в пресс-службе областного акимата, передает Zakon.kz.
По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Жамбылской области Уйсимбаев Еркин Кулымбаевич назначен заместителем акима Жамбылской области.Пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона Нуржан Нуржигитов представил нового заместителя активу области и поставил перед ним ряд важных задач.

Новый заместитель будет курировать сферы культуры, развития языков, внутренней политики, образования, спорта, молодежи, религии.Пресс-служба акимата Жамбылской области

Еркин Уйсимбаев родился 13 мая 1977 года в Кордайском районе. Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности «инженер-механик», Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына по специальности «правоведение», Академию государственного управления при президенте РК по специальности «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 1999 году механизатором в ТОО «Султан тегі импекс».

В разные годы Еркин Уйсимбаев работал главным специалистом аппарата акима Кордайского района, главным специалистом, начальником отдела Управления внутренней политики акимата Жамбылской области, заведующим социально-политическим отделом аппарата акима Жамбылской области, заместителем акима Кордайского района.

С 2012 по 2013 год занимал должность руководителя Управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области, заместителя директора департамента, заместителя председателя Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК, заместителя директора Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК, руководителя Управления координации программ модернизации Департамента общественной модернизации Министерства общественного развития РК, заместителя директора Департамента развития межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по сегодняшний день Еркин Уйсимбаев занимал должность заместителя председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.

Динара Халдарова
Жамбылская область
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