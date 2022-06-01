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Какой МРП применять для надбавок к зарплате и больничных листов

МРП для набавок по зарплате и больничных листов Фото: Zakon.kz
На сайте электронного правительства были заданы вопросы по поводу применения МРП при начислении надбавок к зарплате, зависящих от размера МРП, и оплате больничных листов, сообщает Zakon.kz.

В организации есть надбавки, зависящие от МРП (доплата за секретность, работникам организаций за каждый календарный день нахождения вне постоянного места жительства, доплата за работу на территориях радиационного риска и т.д.). Какой МРП применять для начисления з/п на весь год – от 1 января текущего года или текущий на момент начисления? – прозвучал вопрос.

В Минтруда ответили, что МРП используется для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК.

Так, законодательно предусмотрены различные варианты определения МРП для тех или иных показателей.

В этом случае считаем, что используется значение МРП, установленное на начало года.Минтруда

С начала года в Казахстане действует МРП в размере 3063 тенге, с 1 апреля 2022 года для пособий и социальных выплат установлена новая ставка МРП – 3180 тенге.

Что касается оплаты больничного листа, то, как ответили в Минтруда, оплата больничного листа – это выплата работодателем пособия по временной нетрудоспособности.

Для пособия установлено ограничение в 15 МРП. Соответственно, нужно будет оплачивать больничный лист с учетом нового размера МРП – 47 700 тенге.

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
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