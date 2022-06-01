Конституционные поправки и предстоящий референдум обсудили в ВКО

Межрегиональная выездная встреча с общественностью ВКО, организованная Республиканским штабом по общественной поддержке референдума во главе с Толеубеком Мукашевым, состоялась в Восточном Казахстане.

Также в мероприятии приняли участие представители общественных штабов, депутаты маслихатов Нур-Султана, Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

Участники обсудили предлагаемые нововведения и значимость конституционной реформы в целом для каждого казахстанца. В числе актуальных вопросов – участие граждан в управлении государством, укрепление правозащитной сферы и многое другое.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Считаю, что поправки в Конституцию предложены для того, чтобы народ Казахстана мог принимать непосредственное участие в управлении государством, так как согласно Основному закону страны является источником власти, – подчеркнул секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Стоит отметить, что последний раз референдум в стране проводился в 1995 году. Очень символично, что важные и масштабные изменения в политической системе вынесены на всенародное обсуждение и голосование.

О работе Восточно-Казахстанского областного штаба по общественной поддержке референдума рассказал его председатель Олег Чернышов. По его словам, проведение референдума носит исторический характер.

Членами нашего штаба был разработан и утвержден сетевой график мероприятий, разработан медиаплан, – поделился Олег Чернышов. – Мы поставили перед собой задачу – дойти до каждого восточноказахстанца и разъяснить суть предстоящих реформ. На сегодняшний день проведено более 1700 разъяснительных мероприятий, размещено свыше 600 агитационных баннеров и материалов, круглосуточно транслируются тематические ролики на LED-экранах, в общественных местах запущены аудиоролики. Также областные и районные газеты подготовили специальные выпуски по разъяснению поправок. Информационный охват населения составляет сто процентов. Считаю, что оценкой нашей работы будет процент голосующих восточноказахстанцев. Мы увидим, сколько человек проявили свою гражданскую позицию и пришли на голосование.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В свою очередь председатель Республиканского штаба по общественной поддержке референдума Толеубек Мукашев отметил высокий уровень проведенной в области работы и выразил уверенность, что восточноказахстанцы активно проявят свою гражданскую позицию и сделают осознанный выбор.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Александра Исаева