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Законодательство РК

На 10 млн тенге обманули студента в Семее

Семей, колледж, студент, знакомый, мошенничество, ДП Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
19-летний студент колледжа в начале мая обратился на оперативный канал «102» Управления полиции Семея и сообщил, что попал на удочку мошенника, передает Zakon.kz.

По словам потерпевшего, 26-летний знакомый обманом – под предлогом покупки одноразовых электронных сигарет – завладел его денежными средствами на сумму более 10 млн тенге.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Свою вину злоумышленник признал частично. В отношении задержанного была избрана мера пресечения – обязательная явка. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК («Мошенничество»).Пресс-служба Департамента полиции ВКО

Санкция статьи «Мошенничество» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Семей
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