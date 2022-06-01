На 10 млн тенге обманули студента в Семее

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

19-летний студент колледжа в начале мая обратился на оперативный канал «102» Управления полиции Семея и сообщил, что попал на удочку мошенника, передает Zakon.kz.