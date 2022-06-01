На 10 млн тенге обманули студента в Семее
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
19-летний студент колледжа в начале мая обратился на оперативный канал «102» Управления полиции Семея и сообщил, что попал на удочку мошенника, передает Zakon.kz.
По словам потерпевшего, 26-летний знакомый обманом – под предлогом покупки одноразовых электронных сигарет – завладел его денежными средствами на сумму более 10 млн тенге.
Сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Свою вину злоумышленник признал частично. В отношении задержанного была избрана мера пресечения – обязательная явка. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК («Мошенничество»).Пресс-служба Департамента полиции ВКО
Санкция статьи «Мошенничество» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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