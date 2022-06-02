Кукушкин проиграл в первом круге турнира в Великобритании

Для казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина это было первое выступление на траве в 2022 году. В апреле казахстанец дважды сыграл на грунте и оба матча проиграл на первой же стадии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерпел поражение в первом круге турнира в Сурбитоне, сообщает Sports.kz.

На старте этого «челленджера» Кукушкин встретился с британцем Полом Джаббом и проиграл ему в двух сетах — 4:6, 6:7.

Добавим, что для Михаила Кукушкина это было первое выступление на траве в этом году.

В апреле казахстанец дважды сыграл на грунте и оба матча проиграл на первой же стадии: в Белграде (Сербия) он уступил словенцу Аляжу Бедене (195-е место) — 6:7, 6:4, 3:6, а затем в Мюнхене (Германия) проиграл бразильцу Тьяго Монтейро (100-е место) — 3:6, 4:6.

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