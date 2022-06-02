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В Казахстане появится новый нагрудный знак – за вклад в развитие языковой политики

новый нагрудный знак за развитие родного языка Фото: pixabay
Комитет языковой политики МОН РК подготовил проект приказа, который предусматривает утверждение нового нагрудного знака «Ана тілін дамытуға қосқан үлесі үшін» (За вклад в развитие родного языка), сообщает Zakon.kz.

Новый нагрудный знак планируется добавить в отраслевой системе поощрений Министерства образования и науки РК.

Нагрудным знаком «Ана тілін дамытуға қосқан үлесі үшін» планируется награждать работников, имеющих стаж работы в сфере развития языков не менее 10 лет, а также граждан, внесших особый вклад в развитие языковой политики и активно участвовавших в совершенствовании сферы развития языков.

Для чего в каждом регионе будет создана Рабочая комиссия по внесению материалов к награждению лиц, внесших значительный вклад в развитие языковой политики и совершенствование сферы развития языков.

Рабочим органом Рабочей комиссии станет местный исполнительный орган областей, городов республиканского значения и столицы в области развития языков.

Предусматривается, что Рабочая комиссия будет представлять претендентов на награждение нагрудным знаком «Ана тілін дамытуға қосқан үлесі үшін» в преддверии национального праздника День Независимости, профессионального праздника День языков народа Казахстана не позднее 15 июня каждого календарного года.

В МОН РК представление о награждении лиц нагрудным знаком вносится с протоколом Рабочей комиссии до 1 августа календарного года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 июня.

Лариса Черненко
Открытые НПА МОН РК Казахстан
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