Лжесотрудник банка обманул актюбинку более чем на 22 млн тенге

По данным ведомства, в общей сложности ущерб составил более 22 млн тенге.

Если вам звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят обезопасить свой счет от мошенников, ни в коем случае не предпринимайте какие-либо действия и не стоит подтверждать операции — это аферисты. Помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Все необходимые сведения у банков имеются, – напомнили в областном ДП.