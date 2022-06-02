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Лжесотрудник банка обманул актюбинку более чем на 22 млн тенге

Актобе, жительница, банк, лжесотрудник, мошенничество, ДП Фото: unsplash
60-летняя актюбинка из-за своей доверчивости лишилась своих сбережений – лжесотрудник банка перевел с ее счета более 22 млн тенге. Об этом сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, передает Zakon.kz.
30 мая женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник предложил обезопасить ее банковский счет от мошенников, уверив, что такая операция является обычной. Актюбинка озвучила код из SMS-сообщения. Получив код, мошенник перевел всю сумму с ее карты на другой банковский счет.Пресс-служба ДП Актюбинской области

По данным ведомства, в общей сложности ущерб составил более 22 млн тенге.

Если вам звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят обезопасить свой счет от мошенников, ни в коем случае не предпринимайте какие-либо действия и не стоит подтверждать операции — это аферисты. Помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Все необходимые сведения у банков имеются, – напомнили в областном ДП.

Динара Халдарова
Актобе Актюбинская область
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