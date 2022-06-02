Экс-управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» объявлен в розыск

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» Ибулла Сердi, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу: Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 10. АФМ РК