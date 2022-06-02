Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Экс-управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» объявлен в розыск

розыск Ибулла Сердi Фото: Zakon.kz
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» Ибулла Сердi, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу: Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 10.АФМ РК

В ведомстве добавили, что за предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.

Анастасия Московчук
АФМ РК
0
КОММЕНТАРИИ
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
ООН сменила название Турции в официальных документах
Новые сроки проведения охоты установили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления