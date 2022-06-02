Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Евро вырос сразу на 13 тенге на вечерних торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,90 тенге, поднявшись на 7,49 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов составил 69,88 млн долларов.

Средневзвешенный курс евро вырос сразу на 13,1 тенге, до 460,01 тенге. Объем торгов достиг 5 млн евро.

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос, до 7,12 тенге (+0,1). Объем торгов составил 1,43 млрд рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 64,45 тенге (+1,90). Объем торгов достиг 500 тыс. юаней.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433-438 тенге, евро – по 460-471,5 тенге, российские рубли – по 6,2-6,7 тенге.

Лариса Черненко
KASE
0
КОММЕНТАРИИ
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
ООН сменила название Турции в официальных документах
Новые сроки проведения охоты установили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления