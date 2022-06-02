Евро вырос сразу на 13 тенге на вечерних торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,90 тенге, поднявшись на 7,49 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов составил 69,88 млн долларов.
Средневзвешенный курс евро вырос сразу на 13,1 тенге, до 460,01 тенге. Объем торгов достиг 5 млн евро.
Средневзвешенный курс российского рубля также вырос, до 7,12 тенге (+0,1). Объем торгов составил 1,43 млрд рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 64,45 тенге (+1,90). Объем торгов достиг 500 тыс. юаней.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433-438 тенге, евро – по 460-471,5 тенге, российские рубли – по 6,2-6,7 тенге.
0
КОММЕНТАРИИ