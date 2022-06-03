Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Итоги вечерних торгов: евро растет, доллар падает

торги на бирже Фото: Zakon.k
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,21 тенге (-0,69), сообщает Zakon.kz.

Объем торгов 77,39 млн долларов.

Средневзвешенный курс евро подрос на 2,99 тенге - до 463 тенге. Объем торгов 2 млн евро.

Средневзвешенный курс российского рубля также понизился на 0,08 тенге и составил 7,03 тенге. Объем торгов 1,14 млрд рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,76 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433-438 тенге, евро – 460-470 тенге, рос. рубль – 6,3-6,7 тенге.

Лариса Черненко
KASE
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Токаев упразднил 12 районных судов
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Эмбер Херд намерена обжаловать решение суда и объявить себя банкротом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления