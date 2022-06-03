Итоги вечерних торгов: евро растет, доллар падает

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Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,21 тенге (-0,69), сообщает Zakon.kz.