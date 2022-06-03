Итоги вечерних торгов: евро растет, доллар падает
Фото: Zakon.k
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,21 тенге (-0,69), сообщает Zakon.kz.
Объем торгов 77,39 млн долларов.
Средневзвешенный курс евро подрос на 2,99 тенге - до 463 тенге. Объем торгов 2 млн евро.
Средневзвешенный курс российского рубля также понизился на 0,08 тенге и составил 7,03 тенге. Объем торгов 1,14 млрд рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,76 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433-438 тенге, евро – 460-470 тенге, рос. рубль – 6,3-6,7 тенге.
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