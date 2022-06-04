Один дома: двухлетний мальчик выбрасывал вещи с балкона девятого этажа в Атырау
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Инцидент произошел в микрорайоне Береке. Соседи сообщили о том, что ребенок выбрасывал с балкона предметы домашнего обихода. Выяснилось, что дома он был один, передает Zakon.kz.
Прибывшие на место инспектора патрульной полиции Еламан Тулешов и Нурбол Багитов установили, что жизни ребенка угрожает опасность. Стражи порядка поднялись на девятый этаж по пожарной лестнице, предназначенной для эвакуации, и спасли малыша.Пресс-служба ДП Атырауской области
В данный момент с мальчиком все в порядке.
Сообщается, что инспектора ювенальной полиции установили мать ребенка, 1985 года рождения.
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