Один дома: двухлетний мальчик выбрасывал вещи с балкона девятого этажа в Атырау

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Инцидент произошел в микрорайоне Береке. Соседи сообщили о том, что ребенок выбрасывал с балкона предметы домашнего обихода. Выяснилось, что дома он был один, передает Zakon.kz.