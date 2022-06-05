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Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме

Голосование на референдуме Фото: Instagram/altay_kulginov_official
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов отдал свой голос на референдуме, сообщает Zakon.kz.
Сегодня исторический день. ​Проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Тем самым реализовал свой гражданский долг и отдал голос за дальнейшее развитие нашей страны. Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов

Аким выразил благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках.

Константин Вноровский
Референдум в Казахстане Кульгинов Алтай Нур-Султан
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