Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов отдал свой голос на референдуме, сообщает Zakon.kz.

Сегодня исторический день. ​Проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Тем самым реализовал свой гражданский долг и отдал голос за дальнейшее развитие нашей страны. Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов

Аким выразил благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках.