Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
Фото: Instagram/altay_kulginov_official
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов отдал свой голос на референдуме, сообщает Zakon.kz.
Сегодня исторический день. Проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Тем самым реализовал свой гражданский долг и отдал голос за дальнейшее развитие нашей страны. Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов
Аким выразил благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках.
0
КОММЕНТАРИИ