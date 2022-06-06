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Обещала помочь с приобретением жилья: аферистка присвоила 34 млн тенге

мошенница, полиция, арест Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За два года жительница Шымкента обманула 21 доверчивого гражданина. Злоумышленница уверяла, что может помочь с приобретением квартиры по государственной программе, сообщает Zakon.kz.

За свои «услуги» мошенница брала немалые суммы — при этом денежные переводы она принимала на чужие банковские карты.

К примеру, она просила сделать перевод на карту няни своих детей, попросив у последней карточку на время. А некоторые переводы денежных средств осуществлялись на номера карт случайных людей, которых аферистка встречала у банкоматов и просила воспользоваться их карточками для снятия наличности. Пресс-служба ДП Шымкента

После обращений граждан в полицию с заявлениями о мошенничестве был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий.

Опросили свидетелей, проверили денежные переводы потерпевших и, установив личности держателей карт, вышли на след подозреваемой. Задержали ее по месту жительства.Пресс-служба ДП Шымкента

Постановлением суда, как уточнили в ведомстве, мошенница приговорена к четырем годам лишения свободы.

Анастасия Московчук
Шымкент
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