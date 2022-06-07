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Женщину придавило деревом во время урагана в Карагандинской области

Карагандинская область ураган Фото: Zakon.kz
Стихия повредила автомобили и крыши зданий. В городе Абай упавшим деревом придавило женщину, сообщает Zakon.kz.

На жителей Карагандинской области обрушился ураганный ветер, пострадали крыши зданий, автомобили и другие объекты, сообщает eKaraganda.kz.

По словам очевидцев, когда дерево начало падать, местная жительница кинулась спасать детей и смогла их отогнать, но сама отбежать не успела. Она получила травму ноги и множественные гематомы. Также дерево задело стоящий рядом припаркованный автомобиль. Происшествие случилось во втором микрорайоне города.

В акимате города Абай сообщили, что упавшее дерево в скором времени будет вывезено со двора. Однако ответственность за его падение лежит на местных жителях и КСК, так как аварийное дерево находилось в зоне действия кондоминиума.

Также в Абае из-за урагана на припаркованные автомобили с крыши обрушились куски металлического профлиста.

Данияр Кунафин
Карагандинская область
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