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Изъятие крупной партии наркотиков в Семее попало на видео

наркотики, канал поставки ликвидирован Фото: polisia.kz
В Семее мужчина пытался наладить канал поставки и сбыта наркотических средств. Его задержали, сообщает Zakon.kz.

В ходе обыска в его доме было обнаружено свыше 25 кг марихуаны.

Подозреваемый расфасовал всю эту крупную партию марихуаны по 335 полиэтиленовым пакетам, тем самым приготовив их для дальнейшей реализации среди молодежи города. В настоящее время его действия квалифицируются по ст. 296, ч. 4 УК РК. С санкции суда он взят под стражу. Заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов

Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Семей
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