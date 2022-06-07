Ограбление незрячего мужчины в Таразе попало на видео

В Таразе полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона у незрячего человека, сообщает Zakon.kz.

В полицию от 58-летнего мужчины поступило сообщение о том, что у него в одном из парков областного центра украли мобильный телефон.

Подозреваемый, заметив, что сидящий на скамейке гражданин — незрячий, выхватил у него из рук сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба составила 67 тыс. тенге. ДП Жамбылской области

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 22-летний парень.

Он полностью признал свою вину. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 191, ч. 1 УК РК «Грабеж».