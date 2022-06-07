Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ограбление незрячего мужчины в Таразе попало на видео

Ограбление незрячего мужчины Фото: ДП Жамбылской области
В Таразе полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона у незрячего человека, сообщает Zakon.kz.

В полицию от 58-летнего мужчины поступило сообщение о том, что у него в одном из парков областного центра украли мобильный телефон.

Подозреваемый, заметив, что сидящий на скамейке гражданин — незрячий, выхватил у него из рук сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба составила 67 тыс. тенге.ДП Жамбылской области

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 22-летний парень.

Он полностью признал свою вину. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 191, ч. 1 УК РК «Грабеж».

Анастасия Стативкина
Жамбылская область Тараз
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Штормовое предупреждение на 7 июня: гроза, град и шквал
В Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе
Магнитные бури в июне 2022 года – названы самые опасные дни
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
Опубликован список стран, где не требуют тесты на COVID-19
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления