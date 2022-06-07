Ограбление незрячего мужчины в Таразе попало на видео
Фото: ДП Жамбылской области
В Таразе полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона у незрячего человека, сообщает Zakon.kz.
В полицию от 58-летнего мужчины поступило сообщение о том, что у него в одном из парков областного центра украли мобильный телефон.
Подозреваемый, заметив, что сидящий на скамейке гражданин — незрячий, выхватил у него из рук сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба составила 67 тыс. тенге.ДП Жамбылской области
Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 22-летний парень.
Он полностью признал свою вину. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 191, ч. 1 УК РК «Грабеж».
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