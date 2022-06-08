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Боль в руках может быть симптомом опасных заболеваний – врачи

боль в руках Фото: pxhere
Профессор Свати Дешмух и онколог Гари Ларсон считают, что болезненные ощущения в руке могут быть симптом с пятью опасными заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ETNT, профессор Свати Дешмух, доцент кафедры радиологии опорно-двигательного аппарата в Школе Файнберга Северо-Западного университета, назвала болезненные ощущения в руках и ногах симптомом постковидного синдрома.

Также болевые ощущения в руке могут оказаться признаком диабетической нейропатии — расстройства нервной системы, связанного с поражением при диабете малых кровеносных сосудов.

Болевые ощущения или припухлость в руке могут быть признаком образования тромба.

По мнению сертифицированного радиационного онколога Гари Ларсона, болевые ощущения в руке и плече могут оказаться признаком рака легких.

Кроме того, болевые ощущения в левой руке могут оказаться одним из основных симптомов сердечного приступа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Стативкина
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