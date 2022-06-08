Kaspi – №1 по приросту депозитов по данным Нацбанка РК

Фото: Kaspi.kz

В апреле казахстанцы увеличили сбережения в Kaspi на 120,1 млрд тенге. Общий объем депозитов в Kaspi составил 2,6 трлн тенге.