Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Kaspi – №1 по приросту депозитов по данным Нацбанка РК

депозит, банк, вклады, казахстанцы Фото: Kaspi.kz
В апреле казахстанцы увеличили сбережения в Kaspi на 120,1 млрд тенге. Общий объем депозитов в Kaspi составил 2,6 трлн тенге.
Мы стремимся, чтобы все сервисы Kaspi.kz были не только выгодными, но и удобными. Kaspi Депозит – самый популярный депозит в Казахстане, который можно открыть прямо в мобильном приложении Kaspi.kz за пару секунд. Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz

Он уточнил, что минимальная сумма вклада – всего 1000 тенге.

Пополнение и снятие доступны в любое время без потери вознаграждения. Мы гордимся, что помогаем миллионам казахстанцев сохранить и приумножить накопления для таких важных целей в жизни, как образование детей, улучшение жилищных условий, путешествия, и многих других. Спасибо каждому нашему любимому клиенту за доверие!Михаил Ломтадзе
Анастасия Московчук
Ломтадзе Михаил Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
Штормовое предупреждение на 7 июня: гроза, град и шквал
Родительские собрания в школах Казахстана будут проводить по-новому
Какие настройки смартфона не стоит менять
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления