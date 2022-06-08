Главный полицейский Шымкента исполнил мечту мальчика из Сарыагаша

Начальник Департамента полиции Шымкента Кайрат Дальбеков подарил девятилетнему Асету из Сарыагаша фуражку полицейского, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции города рассказали, что мальчик наблюдает за работой полицейского в социальных сетях, любит читать посты на его странице.

Мама Асета уточнила, что решила исполнить мечту сына, организовав встречу. Она написала на личную страницу в Facebook Дальбекова.

На эту просьбу главный полицейский Шымкента ответил и пригласил мальчика с матерью на личный прием.

Во время встречи Асет рассказал, что учится в третьем классе школы в Сарыагашском районе и хочет стать полицейским и защитником.