Фиктивные счета-фактуры на 1,4 млрд выписала ОПГ в Петропавловске

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявил факт системного обналичивания денежных средств из банков второго уровня, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, житель Петропавловска в период с 2018 по 2020 год организовал и руководил ОПГ.

Группировка предоставляла услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Приговором суда, как уточнили в АФМ, организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.