Фиктивные счета-фактуры на 1,4 млрд выписала ОПГ в Петропавловске
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявил факт системного обналичивания денежных средств из банков второго уровня, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ведомства, житель Петропавловска в период с 2018 по 2020 год организовал и руководил ОПГ.
Группировка предоставляла услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
Приговором суда, как уточнили в АФМ, организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде пяти и шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
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