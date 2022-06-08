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Фиктивные счета-фактуры на 1,4 млрд выписала ОПГ в Петропавловске

АФМ, ОПГ, суд, фиктивные счета-фактуры Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявил факт системного обналичивания денежных средств из банков второго уровня, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, житель Петропавловска в период с 2018 по 2020 год организовал и руководил ОПГ.

Группировка предоставляла услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Приговором суда, как уточнили в АФМ, организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде пяти и шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
Анастасия Московчук
АФМ РК Петропавловск
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