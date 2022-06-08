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Опрокинулся Lexus: смертельное ДТП произошло на западе Казахстана

ЗКО, ДТП, смертельное, ДП Фото: unsplash
В Западно-Казахстанской области произошло смертельное ДТП - опрокинулся Lexus, погибли водитель и пассажир, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, авария произошла 7 июня.

Примерно в 19:15 на 115 км автодороги Жалпактал - Чапаево опрокинулась автомашина марки Lexus. В результате ДТП, не приходя в сознание, скончался водитель 1986 г.р. Также в машине находилась женщина 1990 г.р., которая скончалась в 23:55 в больнице пос. Жалпактал.Пресс-служба ДП ЗКО

ЗКО, ДТП, смертельное, ДП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

ЗКО, ДТП, смертельное, ДП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

ЗКО, ДТП, смертельное, ДП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

В ведомстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область
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